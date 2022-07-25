زيلينسكي يتهم روسيا بشن "حرب الغاز" ضد أوروبا

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، "رأينا اليوم تهديدات جديدة لأوروبا متعلقة بالغاز"، في إشارة إلى تقليص ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي".وأضاف أن "هذه حرب غاز سافرة، تخوضها روسيا ضد أوروبا الموحدة. وهي لا تبالي بما يحدث للناس وكيف سيعانون، وهل ستكون معاناتهم من الجوع جراء محاصرة الموانئ أو من برد الشتاء والفقر أو من الاحتلال. وهذه هي أشكال مختلفة من الإرهاب".وتابع: "ولذلك يجب الرد بالقوة. وليس التفكير في إعادة توربين، بل تشديد العقوبات وبذل كل الجهود للحد من الواردات الروسية ليس من الغاز والنفط فحسب، بل وبشكل عام من أي صادرات أخرى ما زالت باقية حتى الآن. وقطع العلاقات التجارية مع روسيا بأكبر قدر ممكن، لأن كل علاقة من هذا القبيل هي وسيلة محتملة للضغط من قبل روسيا".يذكر أن شركة "غازبروم" الروسية كانت قد أعلنت عن تخفيض ضخ الغاز عبر أنبوب "السيل الشمالي" بسبب أعمال الصيانة في محطة "بورتوفايا" لضخ الغاز.