لأول مرة منذ العملية العسكرية.. محادثات بين واشنطن وموسكو

وقال بلينكن في تصريح للصحفيين إن المحادثات الهاتفية في الأيام القادمة لن تكون للتفاوض حول أوكرانيا، إنما ستنحصر بأولويات من بينها الإفراج عن موقوفين أمريكيين.وأضاف أن واشنطن قدمت "عرضا مهما" لموسكو يتعلق بالمرتزقة الأمريكيين الأسرى الذين كانوا يقاتلون في صفوف التشكيلات المسلحة الأوكرانية تم أسرهم في دونباس.وتابع: "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن معتقلين أمريكيين اثنين".