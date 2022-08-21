بعيد الاستقلال.. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي "وحشي"

وقال أثناء تعبئته للمواطنين في خطاب فيديو تم بثه مساء السبت: "من أجل انتصار أوكرانيا علينا القتال، لا يزال هناك الكثير لنفعله، وعلينا أن نقف بحزم ولا نزال نتحمل الكثير، وللأسف الكثير من الألم".وتحتفل أوكرانيا في 24 أغسطس/آب بعيد استقلالها، والذي يوافق أيضا 6 اشهر على عملية روسيا بأوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.وحذر زيلينسكي من أن "القوات الروسية قد تسيء استغلال يوم استقلال بلاده بشكل خاص من أجل شن هجمات وحشية"، بحسب قوله.وقال زيلينسكي كذلك إنه يتوقع الترحيب بشركاء في كييف الأسبوع المقبل، قائلا: "لقد غيرت الحرب كل شيء بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا والعالم".وتابع إن "هدف روسيا هو إذلال البلاد ونشر الخوف، ولذلك لا يجب على أحد أن يرضخ للضغط ويظهر الضعف"، بحسب قوله.وأضاف: "هذا هو السبب في أن نتآزر، ونساعد بعضنا البعض ونعيد بناء ما تم تدميره ونقاتل من أجل شعبنا".