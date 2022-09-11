موسكو: لا نرفض التفاوض لكن كييف تماطل

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
34
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
34
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
10:00 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اليونان تكشف معلومات تخص ناقلتي نفط احتجزتهما إيران
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-432009-637985013441326707.jpg
موسكو: لا نرفض التفاوض لكن كييف تماطل
روسيا - أوكرانيا
2022-09-11 | 09:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
533 مشاهدة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاحد، أن بلاده لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مشيراً إلى أنه كلما تأخرت عملية التفاوض زادت صعوبة الاتفاق.
وقال لافروف في مقابلة على قناة "روسيا1"، أن "موقف موسكو حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع قيادة مجلس الدوما ورؤساء الكتل البرلمانية في تموز الماضي".
واضاف أن بوتين قال حينها"، إن "بلاده لا ترفض التفاوض على السلام، لكن يجب على من يرفضون أن يعلموا أنه كلما استغرق الأمر وقتا أطول، ازداد التوصل إلى الاتفاق صعوبة".
يشار إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية معلقة منذ أيار الماضي، وتتبادل كل من موسكو وكييف اللوم بشأن توقفها.
ففيما تطالب أوكرانيا باستعادة كامل أراضيها ومن ضمنها شبة جزيرة القرم، مشددة على وجوب بسحب روسيا جميع قواتها، تتمسك الأخيرة بضروة الحفاظ على أمنها القومي والاستراتيجي، معتبرة أن التوجهات الأوكرانية تهدده.
يذكر أن آخر اجتماع عقد بين الوفدين الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، والأوكراني برئاسة ديفيد أراخاميا كان في 22 نيسان، إلا أن الحديث عن إعادة استئنافها ظل يتردد بين الطرفين على استحياء حتى ايار الماضي.
المحرر:
سعد أحمد
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول لهذه الدولة
محليات
30.64%
08:02 | 2022-09-10
إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول لهذه الدولة
08:02 | 2022-09-10
ائتلاف المالكي يبين طبيعة جلسة البرلمان المقبلة ويحدد موعدها - عاجل
خاص السومرية
25.61%
14:16 | 2022-09-10
ائتلاف المالكي يبين طبيعة جلسة البرلمان المقبلة ويحدد موعدها - عاجل
14:16 | 2022-09-10
محافظة جديدة تعطل الدوام 8 أيام
محليات
25.3%
12:11 | 2022-09-10
محافظة جديدة تعطل الدوام 8 أيام
12:11 | 2022-09-10
اغلاق جسر "حيوي" وسط بغداد ـ عاجل
محليات
18.45%
03:03 | 2022-09-10
اغلاق جسر "حيوي" وسط بغداد ـ عاجل
03:03 | 2022-09-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٩١ | الموسم 5
05:15 | 2022-09-11
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٩١ | الموسم 5
05:15 | 2022-09-11
Morning Live
سبب انتشار المحتويات الهابطه في السوشال ميديا - الحلقة ١١٩ | 2022
05:00 | 2022-09-11
Morning Live
سبب انتشار المحتويات الهابطه في السوشال ميديا - الحلقة ١١٩ | 2022
05:00 | 2022-09-11
بالمختزل
جلسة بعد الاربعين ..الصدر يصر على الحل والاطار يمضي بالعقد - حلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-10
بالمختزل
جلسة بعد الاربعين ..الصدر يصر على الحل والاطار يمضي بالعقد - حلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-10
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
مع محسّد
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
مع محسّد
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
بعد التحري
الجامعات الاهلية.. رصانة علمية ام تجارة حزبية - الحلقة ٨١ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-08
بعد التحري
الجامعات الاهلية.. رصانة علمية ام تجارة حزبية - الحلقة ٨١ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-08
علناً
مابعد قرار المحكمة الاتحادية بخصوص امكانية حل البرلمان - الحلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-08
علناً
مابعد قرار المحكمة الاتحادية بخصوص امكانية حل البرلمان - الحلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-08
صمون وزعتر
جولة جديدة على أشهى المطاعم البغدادية - حلقة ١٨ | 2022
14:50 | 2022-09-07
صمون وزعتر
جولة جديدة على أشهى المطاعم البغدادية - حلقة ١٨ | 2022
14:50 | 2022-09-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٩١ | الموسم 5
05:15 | 2022-09-11
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٩١ | الموسم 5
05:15 | 2022-09-11
Morning Live
سبب انتشار المحتويات الهابطه في السوشال ميديا - الحلقة ١١٩ | 2022
05:00 | 2022-09-11
Morning Live
سبب انتشار المحتويات الهابطه في السوشال ميديا - الحلقة ١١٩ | 2022
05:00 | 2022-09-11
بالمختزل
جلسة بعد الاربعين ..الصدر يصر على الحل والاطار يمضي بالعقد - حلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-10
بالمختزل
جلسة بعد الاربعين ..الصدر يصر على الحل والاطار يمضي بالعقد - حلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-10
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
مع محسّد
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
مع محسّد
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
بعد التحري
الجامعات الاهلية.. رصانة علمية ام تجارة حزبية - الحلقة ٨١ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-08
بعد التحري
الجامعات الاهلية.. رصانة علمية ام تجارة حزبية - الحلقة ٨١ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-08
علناً
مابعد قرار المحكمة الاتحادية بخصوص امكانية حل البرلمان - الحلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-08
علناً
مابعد قرار المحكمة الاتحادية بخصوص امكانية حل البرلمان - الحلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-08
صمون وزعتر
جولة جديدة على أشهى المطاعم البغدادية - حلقة ١٨ | 2022
14:50 | 2022-09-07
صمون وزعتر
جولة جديدة على أشهى المطاعم البغدادية - حلقة ١٨ | 2022
14:50 | 2022-09-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.