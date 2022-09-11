موسكو: لا نرفض التفاوض لكن كييف تماطل

وقال لافروف في مقابلة على قناة "روسيا1"، أن "موقف موسكو حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع قيادة مجلس الدوما ورؤساء الكتل البرلمانية في تموز الماضي".واضاف أن بوتين قال حينها"، إن "بلاده لا ترفض التفاوض على السلام، لكن يجب على من يرفضون أن يعلموا أنه كلما استغرق الأمر وقتا أطول، ازداد التوصل إلى الاتفاق صعوبة".يشار إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية معلقة منذ أيار الماضي، وتتبادل كل من موسكو وكييف اللوم بشأن توقفها.ففيما تطالب أوكرانيا باستعادة كامل أراضيها ومن ضمنها شبة جزيرة القرم، مشددة على وجوب بسحب روسيا جميع قواتها، تتمسك الأخيرة بضروة الحفاظ على أمنها القومي والاستراتيجي، معتبرة أن التوجهات الأوكرانية تهدده.يذكر أن آخر اجتماع عقد بين الوفدين الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، والأوكراني برئاسة ديفيد أراخاميا كان في 22 نيسان، إلا أن الحديث عن إعادة استئنافها ظل يتردد بين الطرفين على استحياء حتى ايار الماضي.