الكشف عن تطور جديد يخص الحرب الروسية الأوكرانية

ووفقا للصحيفة، بدأ في الصيف مسؤولون أوكرانيون رفيعو المستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية بنشاط مع نظرائهم الأمريكيين، الذين قدموا لأوكرانيا المعلومات العسكرية.وأضافت الصحيفة، أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية بمعلومات عن مراكز القيادة ومستودعات الذخيرة وغيرها من النقاط الرئيسية على طول الخطوط العسكرية الروسية.ورفض كبار المسؤولين الأمريكيين التعليق، ولكن أحد المسؤولين قال إن الأمريكيين يناقشون باستمرار مع كييف سبل احتواء تقدم روسيا في شرق أوكرانيا.