الوكالة الذرية: الوضع في زابوريجيا خطير للغاية

وقال حساب وكالة الطاقة الذرية على "تويتر"، ان "غروسي أكد على ضرورة إنشاء منطقة لحماية الأمان والأمن النوويين في المحطة على وجه السرعة"، مشيرا إلى أن المشاورات بدأت بالفعل في هذا الصدد".ورحب غروسي "بإصلاح خط الطاقة الاحتياطي للمحطة الذي أعلنت عنه الوكالة في وقت سابق اليوم، بما يعني تزويد المحطة بالكهرباء الخارجية التي تحتاجها لتبريد المفاعل بجانب وظائف الأمان الأساسية الأخرى".وكانت كييف طلبت سابقا من السكان في المناطق حول المحطة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، الإجلاء من أجل سلامتهم.في حين حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زار مفتشوها المجمع المترامي الأطراف الأسبوع الماضي من خطورة الوضع، لاسيما في ظل استمرار القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية في محيطه.فيما تبادلت كل من موسكو وكييف خلال الأشهر والأسابيع الماضية، الاتهامات بقصف المحطة التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا برمتها.