أوكرانيا تكشف مفاجأة تخص الحرب مع روسيا

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو ستة آلاف كلم مربع من أراضي بلاده منذ أن أطلق هجومه المضاد في مطلع سبتمبر.

وقال الرئيس الأوكراني في تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي "منذ مطلع سبتمبر حرّر جنودنا ستة آلاف كلم مربّع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها" مضيفا "نحن مستمرون في التقّدم".



واستعادت القوات الأوكرانية مساحة واسعة من الأراضي من روسيا، متجهة إلى الحدود الشمالية الشرقية في بعض الأماكن في إطار تقدم خاطف أجبر موسكو على الانسحاب السريع من الأراضي التي تسيطر عليها، بحسب وسائل إعلام.