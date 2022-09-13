أوكرانيا تكشف عن تطور لافت في الحرب مع روسيا

وتشن أوكرانيا هجوما مضادا ضد القوات الروسية بجهات الشرق والجنوب حيث مدينتي خاركيف وخيرسون شرق البلاد، بعد أن نجحت الأخيرة في السيطرة على مساحات من الأراضي منذ بداية الحرب قبل 6 أشهر.ونظرا للوضع الأمني المتدهور بشرق أوكرانيا، ووسط تضارب الروايات، فلا يمكن الجزم بسيطرة أوكرانية على المدينة، بحسب التقارير الغربية التي أكدت أن "تحرير إزيوم" يمثل ضربة لهدف روسيا الرئيسي من الحرب وهو السيطرة إقليم دونباس بشكل كامل.ومساحة مدينة إزيوم لا تتعدى 43 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانها 56100 نسمة سنة 2001، إلا أن أهميتها الاستراتيجية جعلتها ساحة معركة شرسة منذ بداية الحرب، انتهت بسيطرة روسيا عليها في 1 أبريل الماضي، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.وخلال الحرب كانت للمدينة، التي تقع على الحدود بين منطقتي خاركوف ودونيتسك، أهمية كبيرة حيث إنها تقطع إمدادت الجيش الأوكراني القادمة عبر خاركيف إلى لوغانسك وتمهد الطرق لالتقاء القوات الروسية في مقاطعة خاركوف مع القوات المدعومة روسياً في إقليم دونباس.ووفق تقارير أوكرانية، فإنه بجانب السيطرة على إزيوم، استعادت القوات الأوكرانية كذلك يوم السبت، السيطرة على كوبيانسك، ما يهدد بتعطيل خط الإمدادات الروسي بشكل كامل وترك آلاف الجنود الروس على خط المواجهة بدون إمدادات.ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" الأميركية، سقوط إزيوم بـ"أسوأ تراجع عسكري لروسيا" منذ تغيير استراتيجيتها من مهاجمة العاصمة كييف إلى التركيز على شرق أوكرانيا.