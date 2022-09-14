اجراءات أممية تخص محطة "زابوروجيا" النووية

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي في الدورة الـ77 للجمعية العامة: "لم نسجل ارتفاع معدل الإشعاع في منطقة المحطة حتى الآن. على حد علمي، لم تتعرض المحطة للقصف منذ ثلاثة أيام. آمل أن تتوقف هذه الهجمات وأن يتم ضمان سلامة محطة زابوروجيا النووية من قبل جميع الأطراف".وأعرب عن أمله في أن تحترم جميع الأطراف سلامة المحطة.