موسكو: عدم الانحياز ونزع السلاح هما السبيل لأمن أوكرانيا

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن زاخاروفا قولها، أن "الدعم المالي الغربي أو المساعدة الفنية لا يوفران ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا، بل عودة هذا البلد إلى وضعه المحايد البعيد عن التكتلات".وأشارت إلى أن "من بين هذه الضمانات نزع السلاح والتخلص من النازية".وشددت زاخاروفا على أنه "إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ طويلة المدى، من منظومات هيمارس، فسوف تعبر الخط الأحمر، وتصبح طرفًا مباشراً في النزاع"، مؤكدة أن "بلادها تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيها إذا أصبحت واشنطن طرفا في الصراع".