روسيا تؤكد: سنفعل كل شيء لإنهاء الصراع في أوكرانيا

أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أنها ستفعل كل شيء لإنهاء صراعها مع أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش مشاركتهما في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.



وقال بوتين، إن "كييف رفضت التفاوض واختارت طريق الحرب".

