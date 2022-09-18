البنتاغون يكشف مفاجأة تخص إجمالي المساعدات لأوكرانيا

وقال في تصريحات صحافية إن إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ارتفع إلى 15.1 مليار دولار.ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، تشمل الدفعة الأخيرة من المعدات ذخيرة نظام صواريخ مدفعية متحركة، وقذائف عيار 155 ملم موجهة، وقذائف مدفعية 105 ملم، وأنظمة تصدي للطائرات المسيرة، ومعدات إزالة الألغام، وأجهزة الرؤية الليلية، ومعدات خاصة للطقس البارد.وقال رايدر، إن هذه المساعدات لا تزال تسمح للجيش الأمريكي بفعل ما يجب القيام به، مشيرا إلى أن واشنطن رغم أنها أكبر مانح لأوكرانيا، ليست المانح الوحيد، مؤكدا أن بريطانيا حولت أكثر من 2.3 مليار دولار إلى أوكرانيا والعديد من أعضاء مجموعة الاتصال الدفاعي الأوكراني تبرعت أيضا بمعدات أو تدريب أو أموال.وأكد رايدر، أن القادة العسكريين الأمريكيين سيواصلون مراقبة الوضع والتأكد من تجديد المخزونات الأمريكية، مشددا على أن "الاستعداد العسكري الأمريكي ليس في خطر أو قريب من أن يكون في خطر.. نحن على ثقة من أنه يمكننا مواصلة دعم كييف في معركتها".