واشنطن تطلب من قواتها في أوروبا "الاستعداد"

وجاءت تصريحات ميلي خلال زيارة قام بها إلى قاعدة عسكرية في بولندا تضم جنودا أمريكيين.وقال ميلي: "يتوجب علينا جميعا الحفاظ على درجة عالية من الاستعداد"، مؤكدا أن كلماته لا تشير في رأيه، إلى وجود أي تهديد متزايد.وأوضح: "في حالة الحرب، لا تعرف ما الذي يمكن حدوثه.. الوضع يمكن أن يتغير ... يجب أن نراقب بعناية رد فعل روسيا على ذلك".