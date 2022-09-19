أوكرانيا تكشف المرحلة المقبلة من "الهجوم المضاد" ضد روسيا

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي "ربما يبدو لشخص ما أنه بعد سلسلة من الانتصارات، هناك بعض الهدوء"، مضيفا أن هذا كان في الواقع "استعدادا" لاستعادة المدن الرئيسة، ماريوبول وميليتوبول وخيرسون، المرحلة التالية من الهجوم المضاد.وتابع الرئيس الأوكراني "لأن أوكرانيا يجب أن تتحرر بأكملها"، فإن الجيش الأوكراني لن يسعى فقط إلى استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها قبل أن يبدأ الهجوم الروسي، ولكن أيضا الأراضي في دونباس وشبه جزيرة القرم.وأعلنت كييف استعادة أكثر من 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب أوكرانيا وشرقها منذ بدء هجومها المضاد أوائل الشهر الجاري، مستفيدة من الدعم العسكري الغربي والسلاح النوعي الذي زوّدها به الغرب، حسب مراقبين.