موسكو تكشف عن تعرض محطة "زابوروجيا" للقصف

وكتبت الإدارة عبر "تيليغرام": "نتيجة القصف الاستفزازي من قبل القوات الأوكرانية، تم تسجيل عدد من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في محطة زابوروجيا النووية، تم استهداف مبنى خاص للمحطة، ونظام تبريد بالإضافة إلى مقصف المحطة، حيث تواجد الموظفون أثناء القصف".وأكدت الإدارة أنه، "لحسن الحظ لم تقع إصابات بين عمال المحطة أو الحراس".