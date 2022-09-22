حديث روسي جديد يخص أزمة الحرب في أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن العواصم الغربية تغاضت عن "جرائم" قوات كييف والزمر النازية في دونباس، وذكّر بشطب كييف اللغة الروسية من المقررات المدرسية، أسوة بألمانيا النازيية.





وقال لافروف في تصريحات صحافية، إن "برلين وباريس وواشنطن تتجاهل ما يجري في دونباس"، معتبراً أن "نظام كييف يسعى لتأجيج الأحقاد ضد روسيا".

وأضاف أن "أوكرانيا حذفت اللغة الروسية من المقررات الدراسية تشبها بما فعله النازيون"، مؤكداً أن "الأوكرانيين يريدون تدمير روسيا والغرب يؤجج النزاع دون عقاب".

ولفت الى أن "أوكرانيا باتت دولة استبدادية تداس فيها قواعد القانون الدولي"، معتبراً أن "من يقدمون السلاح لأوكرانيا يسعون لإطالة أمد القتال لأطول فترة ممكنة وتقديم الأسلحة لأوكرانيا يعني التورط المباشر للغرب في الصراع".