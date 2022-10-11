واشنطن تلوح بتزويد أوكرانيا بصواريخ بالستية

وقال كيربي ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لتزويد كييف بصواريخ باليستية تكتيكية: "نحن لا نستبعد أي احتمالات، نتحدث مع كييف كل يوم، وهذا الأسبوع سيُعقد اجتماع في بروكسل، وزير الدفاع الأمريكي يعقد مرة أخرى اجتماعا لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا بمشاركة حوالي 50 دولة لبحث احتياجاتها، سننظر في الموضوع بأكمله. ليس لدي ما أعلنه اليوم".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن "كييف طلبت من الولايات المتحدة إمدادها بصواريخ "أتاكمز" لشن ضربات على الأراضي الروسية وخاصة شبه جزيرة القرم".ويحاول المسؤولون الأوكرانيون إقناع المشرعين الأمريكيين بأن "الصواريخ ضرورية لضرب قاعدة للطائرات المسيرة في شبه جزيرة القرم الروسية".وبحسب الصحيفة، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن "كييف لا تحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى في هذه المرحلة من الصراع، ويخشى إذا سُلمت لأوكرانيا، أن موسكو قد تعد مثل هذه الخطوة بمثابة تصعيد".