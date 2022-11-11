أوكرانيا تعلن دخول قواتها خيرسون رسمياً

وقال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني، إن "الوحدات العسكرية الأوكرانية تدخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد، وإن المدينة تعود لسيطرة كييف بعد أن ظلت تحت السيطرة الروسية منذ مارس".وطالبت إدارة المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، أي قوات روسية ما زالت في المدينة بالاستسلام".سبق التأكيد الأوكراني، إعلان الكرملين أن "خيرسون بأكملها وعاصمتها تشكلان جزءا من روسيا".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة إن" منطقة خيرسون تابعة لروسيا الاتحادية".ورفض بيسكوف التعليق على الانسحاب من خيرسون الذي يشكل نكسة قوية بعد 9 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي حين كانت هذه المدينة، العاصمة الإقليمية الأوكرانية الوحيدة، التي احتلتها روسيا".