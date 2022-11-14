الناتو: الأشهر المقبلة "ستكون صعبة" بالنسبة لأوكرانيا

وقال ستولتنبرغ، بعد لقائه وزيرَي خارجية ودفاع هولندا: "ستكون الأشهر المقبلة صعبة، هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو ترك أوكرانيا باردة ومظلمة هذا الشتاء، يجب ألا نرتكب خطأ الاستخفاف بروسيا".واضاف إن "الأمر متروك لأوكرانيا لتقرير الشروط المقبولة للمفاوضات لإنهاء الحرب"، موضحا أن "دور الحلف يتمثل في دعم كييف".وتابع ستولتنبرغ: "على أوكرانيا أن تقرر ما هي الشروط المقبولة. وعلينا أن ندعمها".ولفت الى انه "يجب ألا نرتكب خطأ الاستخفاف بروسيا.. فهم ما زالوا يسيطرون على أجزاء كبيرة من أوكرانيا.. ما يجب أن نفعله هو دعم أوكرانيا".