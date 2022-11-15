زيلينسكي: استعادة مدينة خيرسون تشبه إنزال "نورماندي"

ونقلت "أسوشييتد برس" عن زيلينسكي قوله خلال كلمته أمام قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا عبر رابط فيديو: "استعادة المدينة الجنوبية الاستراتيجية بأنها "تذكير بالعديد من معارك الماضي، والتي أصبحت نقاط تحول في الحروب الغابرة".كما شبهها بيوم الإنزال الشهير للحلفاء في "النورماندي"، معتبراً أنها "لم تكن النقطة الفاصلة في الحرب ضد الشر، لكنها حددت مجمل مسار أحداث الحرب العالمية الثانية".يذكر أن إنزال قوات الحلفاء في السادس من حزيران 1944 على ساحل نورماندي، الذي يمتد بطول 80 كيلومتراً في شمال فرنسا، والذي كان محطة حاسمة في الحرب العالمية ، شكل أكبر عملية غزو بحري في التاريخ نظراً لعدد السفن الكبير المشارك فيها.يشار إلى أن الانسحاب من خيرسون الأسبوع الفائت شكل انتكاسة كبرى للجيش الروسي، لاسيما أنها أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيده منذ اندلاع النزاع في 24 شباط الفائت.كما أنها تشكل مع دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا، الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر ايلول الماضي ضمها.كذلك، يحمل موقعها الجغرافي أهمية خاصة، إذ يقع الإقليم على حدود منطقتي دنيبرو بيتروفسك ونيكولاييف، وله حدود برية مع القرم جنوباً، فيما يطل على البحر الأسود في الجنوب الغربي، وفي الجنوب الشرقي على بحر آزوف.