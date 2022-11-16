"القتال في الشتاء".. واشنطن تكشف ميزته لأوكرانيا

وأكد أوستن في تصريحات صحافية، أن "أوكرانيا ستكون لها اليد العليا ميدانيا خلال الشتاء ولا أعتقد أن روسيا ستكون مستعدة للقتال بكفاءة".

وسبق إن قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن كييف وموسكو في سباق مع الزمن قبل أن يعقّد الشتاء العمليات العسكرية، وذكّرت بأن "الجنرال الشتاء تدخل 4 مرات عبر التاريخ لصالح روسيا، ضد المغول أولا، ثم ضد السويديين والفرنسيين، وأخيرا ضد الألمان".