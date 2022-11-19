أوكرانيا تحصي قتلاها من الأطفال خلال الحرب

وقال مكتب المدعي العام إن منطقة دونيتسك الشرقية كانت الأكثر تأثرا، حيث شهدت مقتل أو إصابة 423 طفلا.وذكرت الأمم المتحدة أن 16 ألفا و295 مدنيا قُتلوا منذ بدء الحرب مع روسيا في 24 فبراير/شباط، فيما تنفي موسكو استهداف المدنيين.