موسكو تلجأ الى الأمم المتحدة بشأن "الأسرى الروس"

أعلنت البعثة الروسية في الأمم المتحدة أنها سلمت الأمين العام للأمم المتحدة رسالة حول جرائم قوات كييف ضد أسرى الحرب الروس، وطلبت منه تعميمها على الجمعية العامة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن "قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم".



وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".