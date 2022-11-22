كييف تفرض عقوبات جديدة بحق اشخاص وكيانات روسية

وأوضحت سفيريدينكو أن "العقوبات ستدخل حيز التنفيذ حال النظر فيها من قبل مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، وتمريرها للرئيس فلاديمير زيلينسكي للمصادقة عليها".ونشر موقع وزارة الاقتصاد الأوكرانية بيانا يفيد بأن "العقوبات الجديدة تشمل قيادات عسكرية، وأفرادا، وشركات، ومؤسسات تابعة أو مرتبطة بهيئة التصنيع العسكري الروسي".وليست هذه القائمة الأولى من الأشخاص والكيانات الروسية التي تدرجها أوكرانيا ضمن طائلة عقوباتها المزعومة، فقد سبق لزيلينسكي أن صادق على فرض عقوبات بحق 606 سياسيين روس وبيلاروس، و28 عضوا في مجلس الأمن القومي الروسي، و154 عضوا في مجلس الاتحاد الفيدرالي، و424 نائبا في مجلس الدوما.