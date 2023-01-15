"الناتو" يعد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الثقيلة قريبا

وقال ستولتنبرغ لصحيفة "هاندلسبلات" اليومية، قبل اجتماع هذا الأسبوع في قاعدة "رامشتاين" الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا، التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف، إن "التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب".وأضاف "نحن في مرحلة حاسمة من الحرب. لذلك، من المهم أن نزوّد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج اليها لكي تنتصر".وقال ستولتنبرغ إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترف خطأ بشنّه هجوماً على أوكرانيا.".وأوضح "لقد بالغ في تقدير قدرة قواته المسلحة. نرى اخطاءهم الميدانية وافتقارهم إلى المعنويات ومشاكل القيادة لديهم ومعداتهم الرديئة"، لكن الروس "أظهروا استعدادهم لتكبد خسائر فادحة من أجل تحقيق أهدافهم".