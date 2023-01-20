"دبابات أوكرانيا".. صحيفة بريطانية: أزمة داخل الاتحاد الأوروبي على وشك الاندلاع

وذكرت الصحيفة أن ثمة أزمة داخل الاتحاد الأوروبي على وشك الاندلاع، بعد أن أشارت بولندا إلى أنها "فقدت صبرها" مع رفض ألمانيا التصديق على تسليم دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وقالت إنها "ستزود كييف بالدبابات، وإن موافقة برلين مسألة ثانوية".يأتي ذلك بينما يرى العديد من الداعمين الغربيين أن الأشهر المقبلة حاسمة في الحرب، حيث تسعى أوكرانيا للتوغل أكثر في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وتحشد موسكو الجنود لشن هجماتها المحتملة.ويتعرض المستشار الألماني أولاف شولتس لضغوط للموافقة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" قبل اجتماع اليوم بقاعدة "رامشتاين" العسكرية الأمريكية، ومقرها ألمانيا، حيث ستناقش 50 دولة، بما في ذلك جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الـ 30، سبل التنظيم العسكري لأوكرانيا.وصرح مسؤولون ألمانيون مقربون من شولتس بأن الأخير لن يسمح بإرسال الدبابات الألمانية "إلا إذا حذت الولايات المتحدة حذوها وتبرعت بعدد من دبابات أبرامز".يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن مجموعة من الدول الأوروبية تقودها بولندا تعمل على "تشكيل تحالف" للضغط على برلين للموافقة على إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، وذلك مع تزايد "الإحباط من إصرار برلين على أن تتبرع واشنطن بدباباتها أولًا".ورأت الصحيفة أن الإصرار الألماني الذي أعلنه شولتس في دافوس يعكس حجم الخلافات بين برلين وواشنطن.ونقلت الصحيفة عن سيث مولتون، وهو نائب ديمقراطي حضر المناقشات في دافوس، قوله: "تصريحات شولتس كانت معقولة إلى حد ما، لأن ألمانيا تعتمد على الولايات المتحدة في الحصول على رادع نووي وأقرب بكثير إلى هذه المعركة منا".وأوضحت الصحيفة أن هناك حوالي ألفي دبابة من طراز"ليوبارد 2" بحوزة جيوش "الناتو"، مما يعني أنها "جاهزة" ليتم إرسالها إلى أوكرانيا واستخدامها في أسرع وقت ممكن.وناشد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الآونة الأخيرة الحلفاء الغربيين تكثيف إمداداتهم من المدفعية الثقيلة للبلاد مع وصول الحرب مع روسيا إلى مرحلة حرجة.وحذر خلال كلمة ألقاها في "المنتدى الاقتصادي العالمي"بدافوس، قائلًا: "هناك أوقات يجب ألا نتردد فيها".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أوروبيين قولهم إنه من المتوقع أن تحظى المجموعة بدعم واسع، مشيرين إلى أن حكوماتهم منفتحة على الانضمام إلى هذا الجهد.وأوضح المسؤولون- الذين رفضوا الكشف عن هويتهم- أن هناك 12 دولة أوروبية تمتلك في جيوشها دبابات "ليوبارد".وترفض الولايات المتحدة حتى الآن إرسال دبابات "أبرامز"، بزعم صعوبة تشغيلها وصيانتها كونها الدبابة القتالية الرئيسية للجيش الأمريكي.في غضون ذلك، أبلغ مصدر مطلع "بوليتيكو" أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف يعتزم عقد لقاءات مع أكبر عدد ممكن من ممثلي الدول الـ 50 الذين سيشاركون في "اجتماع رامشتاين" اليوم.ويأتي الجدل حول أزمة الدبابات في الوقت الذي يتزايد فيه الإجماع داخل "الناتو" على أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم المركبات القتالية الثقيلة لاستعادة الأراضي من الجنود الروس ذوي التجهيز الضعيف، وكإشارة قوية على أن دعم الغرب لأوكرانيا لا يتضاءل، كما تأمل روسيا.وقالت الصحيفة إن المجموعة المزعومة ستتخذ خطواتها الأولى في اجتماع اليوم، وهي خطوة تعد جزءًا من حملة جديدة متعددة الجبهات من قبل الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين لإقناع القادة الألمان بتغيير رأيهم بشأن قضية الدبابات.