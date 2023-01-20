اوكرانيا: الوضع في محطة زابوريجيا يتدهور

وظل الطاقم الأوكراني في المحطة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا منذ استيلاء القوات الروسية عليها في آذار مارس بعد غزو موسكو للبلاد بفترة وجيزة.وتكرر تعرض المحطة، وهي أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا، للقصف؛ مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية. ويتبادل الطرفان الاتهامات في القصف.وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو للتلفزيون الرسمي: "الموقف بالطبع في تدهور. يزداد سوءا ليس بسبب الحالة النفسية للأخصائيين الأوكرانيين فحسب، ولكن بسبب حالة المعدات أيضا".وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، إقامة منطقة آمنة حول المحطة.وتقول الوكالة إن "لديها حضورا دائما يصل إلى أربعة خبراء في زابوريجيا".وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية في أوكرانيا إنرجو أتوم إن "القوات الروسية واصلت بناء تحصينات عسكرية حول وحدات الطاقة النووية في المحطة".وأشارت إنرجو أتوم أيضا إلى أن "الروس في المحطة غير قادرين على تشغيل وحدات الطاقة بسبب نقص العاملين، وإن نحو 1500 من المتخصصين الأوكرانيين مُنعوا من الدخول بعد رفضهم توقيع عقود مع جهات روسية".