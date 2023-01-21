على رأسها المانيا.. زيلينسكي ينتقد "الحلفاء" لعدم تزويده بدبابات ثقيلة

وقال زيلينسكي وفي انتقاد علني نادر، حض وزراء خارجية دول البلطيق، برلين على "تزويد أوكرانيا دبابات ليوبارد فورًا" معتبرين أن ألمانيا "كونها القوة الكبرى في أوروبا تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد".من جهتها، أعربت أوكرانيا، اليوم السبت، عن أسفها "للتردد العام" من جانب حلفائها الغربيين الذين رفضوا في اليوم السابق تزويدها بدبابات ثقيلة، وهو قرار "يؤدي إلى قتل المزيد من مواطنينا"، وفقًا لمستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك.وكتب بودولياك على تويتر: "التردد في هذه المرحلة يقتل المزيد من مواطنينا"، داعيًا حلفاء كييف إلى "التفكير بشكل أسرع".ونقلت إذاعة "ذي فويس أوف أمريكا" عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن "جنودًا أوكرانيين سيتدربون قريبًا على دبابات ليوبارد في بولندا، مضيفًا "سنبدأ بذلك، وسنرى ما سيحدث لاحقًا".من جهته، بدا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كأنه يرجئ الأمر بقوله إنه لا تزال هناك "فرصة سانحة بين الآن والربيع" لتسليم دبابات غربية.وبحسب روسيا، فإن إرسال هذه الدبابات لن يغير شيئًا في الوضع على الأرض، فيما اتهم الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الدول الغربية "بالتشبث بوهم مأساوي حول قدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة".لكن بالنسبة إلى العديد من الخبراء، فإن دبابات ثقيلة حديثة ستحدث فارقًا حقيقيًا لكييف في المعارك في شرق أوكرانيا، حيث استأنفت روسيا الهجوم بعد تعرضها لانتكاسات كبرى في الخريف.