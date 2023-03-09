لافروف: مفاوضات تمديد اتفاق الحبوب معقدة

ونقلت وسائل اعلام روسية عن لافروف قوله أن "بنود الاتفاق التي تعود بالفائدة على روسيا "لم تطبق على الإطلاق"، مضيفا: "إذا لم يطبق سوى نصف بنود الاتفاق، فإن مسألة تمديده تصبح معقدة إلى حد ما".وفي نفس السياق، قال الكرملين، الخميس، إنه "لا تزال هناك "أسئلة كثيرة" مطروحة فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب، وإنه لا توجد خطط حالية لإجراء محادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول المستقبلين النهائيين وأسئلة حول وجهة أغلب الحبوب. وبالطبع، أسئلة حول الجزء الثاني من الاتفاقيات معروف جيدا للجميع".وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في تموز الماضي بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وتم تمديد الاتفاق في تشرين الثاني وسينتهي أجل العمل به في 18 اذار إذا لم يتم التوافق على تمديده.