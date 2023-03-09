اوكرانيا تعلن عودة الطاقة الكهربائية الى محطة زابوريجيا النووية

وقالت الشركة في بيان على تلغرام: "أعاد خبراء شركة أوكرانيرغو إمدادات الطاقة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تعطلت بسبب الضربات الصاروخية ".وفي وقت سابق من اليوم؛ أعلن مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا، انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية عقب ضربة روسية، مضيفا أنها تعمل حاليا على مولدات ديزل.