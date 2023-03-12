خلال يوم.. أوكرانيا: صد 92 محاولة هجوم روسية بخمس اتجاهات

وقالت الهيئة إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، شنت القوات الروسية 12 غارة جوية و5 ضربات صاروخية، اثنتان منها على مدينة زابوريجيا، واستخدمت منظومة الصواريخ إس - 300 لضرب هدف للبنية التحتية المدنية، مشيرة إلى تدمير أحد المباني.جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.وأضافت الهيئة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية 4 مجموعات من أفراد العدو، ومستودع ذخيرة، وموقعين من محطات الحرب الإلكترونية الروسية.من ناحية أخرى، قال رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية، يفجيني بريجوزين، إن مجموعة المرتزقة الروسية تحتاج إلى 10 آلاف طن من الذخيرة شهرياً من أجل الانتصار في معركة مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.وطالب بريجوزين، خلال مقطع فيديو تم نشره أمس (السبت)، بتسليم قذائف مدفعية وذخيرة. ويظهر مقطع الفيديو رئيس مجموعة «فاغنر»، وهو يعتلي سطح منزل في المدينة التي دمرت بشكل كبير، على بعد نحو 1.2 كيلومتر من المركز الإداري الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهو يقول: «سوف ننتصر».