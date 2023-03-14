الخارجية الروسية تبين سبب تخفيض مدة صفقة الحبوب

وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية: "إن التخفيض مبرر على وجه التحديد من خلال التحيز الذي نراه في الامتثال للجزء الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية وعدم الالتزام بتنفيذ الجزء الثاني بتوفير المنتجات الزراعية وفقا لهذه الاتفاقية. ويجب التخلص من هذا التناقض"، في إشارة إلى ما نوه إليه من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من ارتفاع تكاليف التأمين إلى أربعة أضعاف للسفن التي تنقل الحبوب والأسمدة الروسية، وحظر دخول السفن الأجنبية إلى الموانئ الروسية لنقل الحبوب والأسمدة الروسية، وقطع نظام الدفع الدولي SWIFT عن روسيا الأمر الذي يعرقل الدفع مقابل الحبوب والأسمدة الروسية".وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن "تمديد العمل بصفقة الحبوب سوف يكون لمدة 60 يوما إضافيا فقط، منوها إلى أن روسيا تعتمد في قراراتها على مدى فعالية تنفيذ الجزء الخاص بتصدير المنتجات الزراعية الروسية".