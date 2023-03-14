روسيا توضح بشأن تمديد اتفاق الحبوب: لم نتلق ردا رسميا

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين قوله: "لم نتلق بعد ردا رسميا من الأطراف، أبلغنا الأطراف وممثلي الأمم المتحدة بموقفنا أمس".بدوره قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "أنطونيو جوتيريش يبذل كل جهد ممكن لضمان استمرار اتفاق تصدير الحبوب في ظل الظروف الحالية".وأضاف دوجاريك: "من المنتظر تجديد الاتفاق لمدة 120 يوما ولكن في الظروف الحالية يركز الأمين العام وفريقه الذي يتواصل بشكل وثيق مع جميع الأطراف على بذل كل ما هو ممكن لضمان استمرار المبادرة".