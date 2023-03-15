نظامها التعريفي مغلق.. روسيا تعتزم استعادة حطام مسيرة امريكية

وقال نيكولاي باتروشيف، في مقابلة مع التلفزيون الروسي: "لا أعلم ما إذا كنا سنستطيع استعادتها، لكن علينا المحاولة".وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان : "في صباح يوم 14 مارس، تم رصد طائرة بدون طيار أمريكية تحلق نحو حدود الدولة في شبه جزيرة القرم، وهي تغلق نظام التعريف الخاص بها".وأضاف البيان: "بعد اكتشاف طائرة بدون طيار، انطلقت الطائرات المقاتلة في الهواء، ونتيجة لمناورة حادة قامت بها المسيَّرة الأمريكية، فقدت الطائرة التوازن واصطدمت بسطح الماء".