كييف تجدد تحذيرها بشأن سقوط باخموت: ستعرض باقي المدن للخطر

وقال ديمتري في مقابلة مع شبكة "بي بي سي": "إذا سقطت "باخموت فستتبعها مدن أخرى، لذا علينا أن نقاتل بقدر ما نستطيع".وأشار إلى أن "الوضع في تلك المدينة صعب للغاية من الناحية المعنوية بسبب الخسائر".ودعا الغرب من أجل إرسال المزيد من المساعدات والدعم العسكري بالسرعة اللازمة".واشار الى ان "الدول الغربية لم تكن على استعداد لمثل تلك الحرب، ولصراع يماثل في حجمه الحرب العالمية الأولى".وأكد أن "بلاده بحاجة إلى قذائف مدفعية لتزود بها الوحدات الأوكرانية في باخموت أولاً".وتعول القوات الأوكرانية بشكل كبير على القذائف المدفعية في تلك الحرب التي وصفت من قبل بعض الخبراء بـ "حرب المدفعية بامتياز"، نظراً لارتكان القوات من الطرفين على المدفعية، لاسيما في الشرق الأوكراني.كما تستعد لشن هجوم مضاد في الربيع بغية استعادة البلدات والأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية، رغم أن بعض المسؤولين الغربيين يشككون في احتمال نجاحها بذلك، بسبب احتمال تأخر وصول ما يكفي من الدعم العسكري الغربي.يشار إلى أن مدينة باخموت تحولت منذ أسابيع عدة إلى ساحة لأشرس المعارك وأكثرها دموية، فيما هجرها معظم سكانها. لاسيما أن موسكو تتمسك بالسيطرة عليها، معتبرة أن تحقيق هذا الهدف سيحدث فجوة في الدفاعات الأوكرانية، ويشكل خطوة نحو الاستيلاء على منطقة دونباس الصناعية بأكملها والتي تمثل هدفا رئيسياً للقوات الروسية منذ انطلاق الحرب في 24 فبراير من العام الماضي.