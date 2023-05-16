جنوب افريقيا: موسكو وكييف وافقتا على وساطة افريقية لإنهاء الحرب

وقال رامافوزا خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء السينغافوري لي هسين لونغ، قائلا: "قدمت المبادرة نيابة عن نظرائي في زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر، وأعرب كلا الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية عن استعدادهما لقبول وساطة رؤساء الدول الإفريقية في مبادرة السلام، الرامية لحل الأزمة الأوكرانية".وأشار إلى أنه "اتفق مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي على بدء الاستعدادات للتفاوض في هذه المسألة مع القادة الأفارقة، وأنه تم بالفعل إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومكتب الاتحاد الإفريقي بهذه المبادرة".وألمح رامافوزا إلى اتفاق القادة الأفارقة على ضرورة تقديم المنطقة الإفريقية مبادرة سلام من شأنها إنهاء الأزمة الأوكرانية.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره في جمهورية جنوب إفريقي سيريل رامافوزا، يوم الجمعة الماضي، أيد خلالها الرئيس بوتين "مقترح الوساطة الإفريقية لبحث آفاق حل الصراع الأوكراني"، مشددا على أن "موسكو لم ترفض العمل في المسار الدبلوماسي لحل الأزمة".