مقتل مدنيين واصابة ثالث بقصف اوكراني على روسيا

وقال غلادكوف، أن "القذائف الأوكرانية سقطت بالتزامن مع تواجد أشخاص مدنيين في بستان يزرعون فيه البطاطا".يشار إلى أن "مناطق سكنية عديدة تتبع لمنطقة شيبيكينسك تعرضت للقصف عدة مرات من قبل قوات كييف، وسقط جراء ذلك عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين".هذا وتقع قرية نيجني بيريزوفا على بعد حوالي 9 كيلومترات عن الحدود مع أوكرانيا.