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الخزانة الامريكية تدرج الاستخبارات العسكرية الروسية على قائمة العقوبات
روسيا - أوكرانيا
2023-05-19 | 12:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
220 مشاهدة
أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إدراج الاستخبارات العسكرية الروسية على قائمة جديدة من العقوبات، مثيرة بذلك سخرية الخبراء الروس.
وقالت الخزانة الأمريكية، إن "الاستخبارات الخارجية الروسية أداة بيد الحكومة الروسية، وجزء منها ما يستدعي فرض العقوبات عليها".
وتثير العقوبات الأمريكية ضد الشخصيات العسكرية الروسية السخرية في روسيا، حيث لا يدير العسكريون الروس، ولاسيما رجال الاستخبارات أي أنشطة أو علاقات مالية مع الغرب، ولا يدّخرون أموالهم هناك، ولا يلهثون لزيارة الدول الغربية.
وأكدت روسيا في أكثر من مناسبة أنها "لن تتأثر بالعقوبات التي بدأها الغرب منذ عدة سنوات، فيما تعلو في الغرب الأصوات التي تؤكد أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، وأن المتضرر الأول منها البلد الذي يفرضها، إذ لا يمكن معاقبة البلد المنتج من قبل البلد المستورد".
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