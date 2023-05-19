على رأسها أوباما.. قائمة بالمحظورين من دخول الأراضي الروسية

وقالت الخارجية الروسية: "رداً على العقوبات ضد روسيا التي تفرضها إدارة (جو) بايدن بشكل دوري.. يمنع على 500 أمريكي دخول روسيا الاتحادية".وأشارت إلى أن "أوباما ضمن المدرجين على القائمة".وأعلنت الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، إدراج الاستخبارات العسكرية الروسية على قائمة جديدة من العقوبات.