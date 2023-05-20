"فاغنر" تعلن سيطرتها على مدينة باخموت الأوكرانية بالكامل

وقال بريغوزين ذلك في مقطع فيديو، ظهر فيه بالزي العسكري أمام صف من المقاتلين يحملون أعلام روسيا ولافتات "فاغنر".وشهدت المدينة قتالا هو الأعنف منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا، أواخر شباط من العام الماضي.