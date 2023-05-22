الأمم المتحدة ترفض التعليق على خطط الغرب لتزويد أوكرانيا

امتنعت الأمم المتحدة عن التعليق على إمكانية تقديم الدول الغربية طائرات "إف 16" المقاتلة لقوات كييف.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين، اليوم الاثنين: "نحن لا نعلق على مختلف توريدات الأسلحة إلى مناطق القتال".



وأضاف أن "الأمين العام تحدث مرارا أن هدفنا رؤية نهاية النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الشأن".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بحث مع زعماء دول مجموعة السبع إمكانية توريدات مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا خلال قمة المجموعة في مدينة هيروشيما اليابانية.



ولم تستبعد الولايات المتحدة إمكانية حصول أوكرانيا على طائرات "إف 16" من دول ثالثة.



وقبل ذلك أعلنت بريطانيا وهولندا وبعض الدول الغربية الأخرى عن نياتها إنشاء "تحالف دولي" لتزويد أوكرانيا بالطائرات الحديثة، كما أعلنت بعض الدول عن خططها لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام "إف 16".