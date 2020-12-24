مكتب الكاظمي يتوعد وزير الصناعة باجراءات قانونية "وثائق"

توعد مكتب رئيس الوزراء، وزير الصناعة منهل عزيز باتخاذ الاجراءات القانونية في حال عدم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وطالب المكتب الوزير بـ"الغاء جميع قراراته التي صدرت خلال الـ72 ساعة الماضية".