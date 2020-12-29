الصدر يدعو لدمج انتخابات مجالس المحافظات مع النواب

وقال الجابري في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، العبيدي ان "تغيير سعر الصرف يجب الا يكون على حساب الطبقة الفقيرة"، فيما دعا الى دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات".من جانبه قال المتحدث باسم الصدر صلاح العبيدي ان "الميزانية العراقية غير كافية لتأمين رواتب الموظفين، وهنالك دول مستفيدة من وضع العراق الحالي".واضاف ان "كتلة سائرون حرصت على ان تكون الجهات المستفيدة هي اصحاب العقود والمحاضرين والأجراء ضمن قانون الاقتراض".