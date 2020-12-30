الحكيم يرفض "هتك وتخوين" رئيس الوزراء ويدعو للاكتفاء بـ"نقده ومحاسبته"

وقال الحكيم في كلمة ألقاها بمحافظة الديوانية، إن "من حق الجميع نقد رئيس الوزراء ومحاسبته لكن لا يجوز هتكه وكسره وتخوينه والتقليل من قيمته أمام الآخرين، لأن منصب رئيس الحكومة رمز الدولة والأشخاص تذهب والدولة باقية".وأضاف الحكيم: "نعم لنقد رؤساء الوزراء والجمهورية والنواب والوزراء والبرلمانيين وكل من يتصدى للمسؤولية ولا للتخوين والهتك والشتم والانتقاص".