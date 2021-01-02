عبد الملك الحوثي يبعث رسالة لعائلة سليماني

ووصف عبد الملك الحوثي القيادي الإيراني المغتال بأنه كان "جندي الإسلام الحاضر باهتمامه المتميز وإسهامه الكبير في كل ساحات وميادين المواجهة".وقال: "الشهيد سليماني كان جنديا من جنود الله الذين كانوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة والإخلاص والتفاني والتواضع".واعتبر عبد الملك الحوثي أنه "شهد بمدى تأثير الشهيد سليماني الكبير مستوى انزعاج الطغاة المستكبرين منه وقد أكرمه الله بكرامة الجهاد كجندي لله حمل راية الإسلام بجدارة".وكان سليماني قتل بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير عام 2020.