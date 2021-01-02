الكربولي ساخرا من حكومة الكاظمي: "حكومة الحظ والبخت"



سخر النائب محمد الكربولي عبر منصة تويتر، اليوم السبت، من جلسة مجلس الوزراء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي والتي اطلق من خلالها الوزراء عدة اوصاف لرئيسهم مصطفى الكاظمي، بينها انك "مبخوت".









و في صورة من نص التغريدة: