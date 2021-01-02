الصدر: يمنع استخدام السلاح خارج اطار الدولة واستهداف البعثات الدبلوماسية

شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، على منع استعمال السلاح خارج نطاق الدولة واستهداف أي من البعثات الدبلوماسية.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "تريد بعض الجهات وبعض الدول ادخالنا في بوتقة التصعيد العسكري والأمني في العراق"، مشددا "يمنع منعا باتا استعمال السلاح خارج نطاق الدولة ويمنع استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أيا كانت بل مطلقا".

واضاف "كل من يفعل ذلك فهو عاص لأوامرنا وقراراتنا بل هو يضر بأمن العراق أرضا وشعبا وينفع قوى الشر والظلام لجر العراق للعنف وجعله ساحة للصراعات الاقليمية والدولية"، لافتا الى ان "العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة ولن نركع الا لله تعالى".