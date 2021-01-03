العامري: سنكمل مسيرة الجهاد وعلى الجميع الاستعداد للمقاومة

وقال العامري في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، "نقف ضد مشاريع التطبيع وستبقى فلسطين عربية وعاصمتها القدس".واشار العامري الى ان "استقرار المنطقة مرهون باستقرار العراق والاخير لا يستقر الا بخروج كافة القوات الاجنبية من ارضه"، مؤكدا بالقول "سنكمل مسيرة الجهاد وعلى الجميع الاستعداد للمقاومة".ولفت بالقول "عهدا منا لقادة النصر اننا سنمضي على طريقهم"، مشيرا الى ان "الشهيدين مدارس جهادية ستنجب الاف الشباب الرسالي المضحي ليس في العراق فقط بل في كل العالم".وتابع، "لقد تجاوز الشهيد سليماني كل مفاهيم العرقية والطائفية والقومية لمصلحة الدفاع عن الانسانية والمقدسات، قادة النصر كان لهم الدور الكبير في تجاوز الازمات التي عصفت بالعراق".