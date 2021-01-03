العامري يوجه طلبا للحكومة بشأن خروج الاميركان والاتفاقية الصينية

وقال العامري في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، "على الحكومة ان تلتزم بتعهداتها باخراج كافة القوات الاجنبية وفي مقدمتها القوات الامريكية وفق جدول للانسحاب"، معربا عن اسفه بالقول "لحد الان لم تتخذ الخطوات اللازمة والمطلوبة".وطالب العامري الحكومة بالـ"العودة الى الاتفاقية الصينية التي تعطلت لاسباب مجهولة مع اننا اليوم في امس الحاجة لها".