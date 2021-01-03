الصدر يدعو الى عدم الانجرار خلف مخططات "الاستكبار العالمي"

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، الى عدم الانجرار خلف مخططات "الاستكبار العالمي".

وجاء حديث الصدر في تغريدة له على "تويتر" في ذكرى حادثة المطار، ادناه نصها.